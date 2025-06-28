Политолог Олег Саакян рассказал в эфире Radio NV , чем закончится дело вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышова, которому вручили подозрение в коррупции, и почему до конца осени не стоит ожидать перезагрузки правительства, о которой в последнее время много говорят.

— Я предлагаю начать с внутриполитических тем. Топ-тема утра, можно сказать: скандал вокруг министра Чернышова продолжается. НАБУ и САП требуют отстранить его от должности. Избрать меру пресечения в виде залога в 120 миллионов гривен с ношением электронного браслета. Продолжается судебное заседание, ему избирается мера пресечения. Чиновник прибыл на заседание, говорит, приехал в рабочем, отличном настроении. Надо, говорит, руководствоваться только фактами, и он настроен оптимистично. По вашему мнению, чем эта история в целом закончится, как будет развиваться?

— Я бы не стал сейчас гадать, поскольку мы увидим результат достаточно скоро. Как минимум, промежуточный, по принятию решения по мере пресечения. И я бы сказал, что это для нас может быть маркером. Посмотрим, как поведет себя суд, насколько качественно свою позицию обоснуют антикоррупционные органы САП и НАБУ, и какую позицию публично займет господин Чернышов, а еще интереснее — какую позицию займет в целом властная команда. И какими голосами это будет озвучено. От этого мы сможем спрогнозировать примерно дальнейшую траекторию этого дела.

Пока на табло у нас есть то, что Чернышов вернулся в Украину. И гипотеза первая — ему прогарантировали, что с ним ничего не будет. Гипотеза вторая — он действительно не собирался бежать из Украины. Мы увидим, как сейчас развивается ситуация, и сможем одну из них отбросить.