«Критиков оттесняют, сторонников защищают». FT опубликовала резкий материал о действиях Офиса Зеленского после обысков у Кубракова и Шабунина

Президента Украины Владимира Зеленского и его соратников обвиняют в злоупотреблении чрезвычайными полномочиями в условиях военного положения (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Антикоррупционные рейды против известных украинских деятелей, а также шаги по продвижению лояльных лиц на высокие должности обернулись обвинениями в том, что правительство Владимира Зеленского движется в сторону авторитаризма.

Об этом в четверг, 17 июля, пишет Financial Times, анализируя, в том числе начатые дела в отношении руководителя Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Реклама

Политики, активисты и дипломаты обвиняют президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение в том, они используют чрезвычайные полномочия, предоставленные в соответствии с военным положением, для устранения критиков, подавления лидеров гражданского общества и усиления контроля, констатирует FT.

В комментарии изданию Шабунин указал, что Зеленский использует его дело, «чтобы послать сигнал двум группам, которые могут представлять угрозу для него».

«Сигнал таков: если я могу публично преследовать Шабунина — под пристальным вниманием СМИ и несмотря на поддержку общественности — то я могу преследовать любого из вас», — цитирует FT Шабунина.

Он добавил, что в первую группу входят журналисты и активисты, которые разоблачают коррупцию. Во второй группе — военнослужащие.

«Потому что выдвинутые против меня обвинения связаны с моей военной службой», — подчеркнул антикоррупционный активист.

Не только союзники, а также противники Шабунина и Кубракова, и большая часть гражданского общества осудили обыски и предупредили, что они, вероятно, являются частью кампании администрации Владимира Зеленского против критиков.

В статье также акцентируется, что рейды последовали за санкциями в отношении некоторых политиков, в том числе бывшего президента Петра Порошенко. Ранее в этом месяце Кабинет министров Украины не поддержал назначение Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности. Вопреки тому, что Цивинский был избран комиссией.

В FT также обратили внимание на назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром.

«Свириденко считается близким союзником главы администрации Зеленского Андрея Ермака», — говорится в статье.

Активисты, независимые СМИ, а также западные чиновники в Киеве предупреждают, что то, что начиналось, как защита суверенитета может превратиться в крестовый поход по переустройству государства по образу и подобию правящей элиты, подчеркивает FT. Прогресс реформ, достигнутый после 2014 года, находится под угрозой.

В то же время переформатирование правительства побудило критиков обвинить администрацию Зеленского в сосредоточении власти в руках нескольких человек.

«Это месть», — цитирует FT исполнительного директора ЦПК Дарью Каленюк.

По ее словам, «они воспользовались законом о мобилизации и военной тайной для сведения счетов с критиками, рассчитывая, что Запад слишком занят и ничего не заметит».

Ранее послы стран Большой семерки публично предупреждали Офис президента об изъянах в государственном управлении, однако в этот раз дипломаты в Киеве хранят молчание, в том числе по поводу обысков у Шабунина и Кубракова, отмечает FT.

В материале также приводится мнение западного дипломата в Киеве о том, что случаи Шабунина и Кубракова «не единичные». По его словам, «они вписываются в общую схему: критиков оттесняют, сторонников защищают».

«На Банковой есть ощущение, что Запад, и особенно США, сместил свой фокус. Верховенство права и надлежащее управление больше не имеют такого весомого значения», — сказал дипломат, имя которого не раскрывается.

Приверженность Украины демократическим реформам во многом обеспечила ей западную поддержку. Однако сейчас, когда внимание США переключается на внутренние дела, а военная помощь становится все более транзакционной, некоторые официальные лица в Киеве, похоже, готовы проверить границы дозволенного, резюмирует FT.

Подозрение Виталию Шабунину

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

17 июля стало известно, что адвокаты Виталия Шабунина подадут заявление в Службу безопасности Украины. Сторона защиты требует расследовать разглашение в суде места его службы.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.