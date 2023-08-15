В Раде предложили декриминализировать порнографию

15 августа, 11:19
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

В Верховной Раде предлагают декриминализировать порнографию. Соответствующий законопроект предлагают зарегистрировать на этой неделе.

Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

По словам Железняка, уголовная ответственность останется исключительно за:

  • порно без согласия,
  • экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)
  • порно с детьми и для детей.

Он отметил, что за последний пункт ответственность будет только усилена.

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Сообщается, что за все остальные положения из статей 301 и 302 уголовная ответственность будет отменена.

Железняк отметил, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями, поскольку являются отдельными статьями.

Нардеп заявил, что законопроект уже находится в системе электронного документооборота, все желающие депутаты могут подписать его до утра пятницы.

«Давайте все же разгрузим правоохранительные органы от „контрольных закупок“ у вебкам-моделей. Есть для них кучу других амбициозных задач даже в рамках расследований нашей ВСК», — написал он.

В сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации порно и эротики на территории Украины, которая набрала более 25 тысяч подписей. Он переадресовал ее Кабинету министров.

Петицию с призывом легализовать порно в Украине создали 4 июля.

Ее автор заявил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность.

Сейчас за нарушение статьи 301 УК Украины предусматриваются наказания в виде штрафов примерно от 17 000 до 85 000 грн и ареста на срок до семи лет.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Верховная Рада Законопроект Порнография Ярослав Железняк

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