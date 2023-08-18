В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии 18 августа, 13:00 В Украине могут декриминализировать порно (Фото:Maru Lombardo/Unsplash)

В пятницу, 18 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии.

На сайте украинского парламента говорится, что законопроект № 9623 предан на рассмотрение руководства Рады.

Текст документа пока отсутствует.

Инициаторами законопроекта являются 25 нардепов.

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Документ предполагает отмену уголовной ответственности по пунктам, которые содержатся в ст. 301 и 302.

Однако есть ряд исключений — уголовная ответственность останется за:

порно без согласия,



экстремальное порно ( насилие, зоо-, некрофилия)

насилие, зоо-, некрофилия) порно с детьми и для детей.

Нардеп Ярослав Железняк отмечал, что по последнему пункту ответственность будет усилена.

Петицию с призывом легализовать порно в Украине создали 4 июля прошлого года. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский переадресовал ее Кабмину.

Автор петиции заявил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность.

Сейчас за нарушение статьи 301 УК Украины предусматриваются наказания в виде штрафов примерно от 17 000 до 85 000 грн и ареста на срок до семи лет.