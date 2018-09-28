28 сентября 2018, пятница

Декларацию США о непризнании аннексии Крыма разместят в офисе Порошенко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Экземпляр декларации был передан президенту на 73-й сессии Генассамблеи ООН
Фото: president.gov.ua

Экземпляр декларации был передан президенту на 73-й сессии Генассамблеи ООН

Декларация о непризнании США аннексии Крыма Россией в 2014 года, которую вручил президенту Украины Петру Порошенко спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время встречи, будет размещена в офисе главы государства, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Мое присутствие здесь в США и встреча в Нью-Йорке, где мы имели огромную честь получить декларацию по Крыму, подписанную секретарем Помпео. Она будет размещена в президентском офисе. Я обещаю вам", - сказал Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США Балтимор в рамках рабочего визита в США.

Документ был обнародован Государственным департаментом США от имени госсекретаря Майка Помпео в июле этого года, а во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН его экземпляр был передан главе Украинского государства.

"Это очень важный документ", - подчеркнул президент Украины.

Президент Украины в очередной раз выразил надежду: если лидеры мира будут продолжать поддерживать продление санкций, Украине удастся победить агрессора.

"Если мы будем поддерживать давление, то Крым станет невыносимым бременем для Москвы и агрессия потеряет для Кремля всякий смысл. Россия начала платить за безответственное поведение, за аннексию Крыма, агрессию на Востоке моей страны. Санкции работают и их необходимо усилить", - сказал Порошенко.

Глава государства выразил уверенность, что после возвращения Крымского полуострова под суверенитет Украины, Россия не сможет дестабилизировать ситуацию в Черноморском регионе.

"С освобождением Крыма, Россия окажется без пусковой площадки и не сможет демонстрировать свою силу над Сирией, угрожать флангу НАТО в Черном море, подрывать режим борьбы с распространением ОМУ под руководством США путем реконструкции советских ядерных установок в Крыму", - подытожил президент Украины.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове