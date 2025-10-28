«В 57% обнаружили признаки недостоверности». Павлущик рассказал, сколько деклараций проверило НАПК в 2025 году

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Radio NV рассказал, сколько деклараций проверило его ведомство в 2025 году.

«За этот год, за девять месяцев 2025 года, за три квартала проверено (имеется в виду вручную, автоматизировано НАПК проверяет все поданные декларации — ред.), если не ошибаюсь, 738 деклараций публичных служащих. По результатам — в 57% проверенных деклараций выявлены признаки недостоверных сведений», — заявил Павлущик в эфире Radio NV.

Глава НАПК отметил, что ответственность за предоставление недостоверных сведений в декларациях может быть административная или уголовная.

«В дальнейшем меры реагирования принимаются или Национальным агентством, или Национальной полицией. Или, если это основания для уголовной ответственности, то это передается в правоохранительные органы (НАБУ, ГБР, Национальная полиция)», — объяснил он.

8 июля в НАПК сообщали, что в 2024 году в Украине осудили 2195 человек или почти 80% всех обвиняемых по коррупционным делам.