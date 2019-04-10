Дебаты: Порошенко будет ждать Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 Сегодня, 15:19 1212 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko Петр Порошенко и Владимир Зеленский REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Президент Петр Порошенко будет ждать шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 для проведения дебатов.

Об этом на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.



"Петр Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14.04 в 14:14", - сказал он.

Медведев добавил, что Порошенко также готов встретиться с Зеленским в любой другой день на стадионе, в том числе 19 апреля, если они пройдут до предусмотренных законом дебатов в студии Суспільного.

Петр Порошенко заявил, что ждет шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля, а Аласания заявил, что команда президента готова на любые варианты.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского – на 19 апреля.



В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.