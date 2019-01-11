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Президентские дебаты на Радио НВ: самовыдвиженцы Виталий Скоцик и Игорь Шевченко - онлайн-трансляция

Сегодня, 13:03
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Виталий Скоцик и Игорь Шевченко

В эфире авторской программы Печерські пагорби на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, проходят дебаты кандидатов в президенты Виталия Скоцика, лидера Аграрной партии Украины, и бывшего министра экологии Игоря Шевченко. 

Эта программа даст старт серии предвыборных дебатов на Радио НВ, которые будут проходить по пятницам в 13:00. 

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

 

Где вещает Радио НВ

Теги:   Радио НВ Дебаты

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