Дебаты, Донбасс и Коломойский. Главное из интервью политтехнолога Зеленского Дмитрия Разумкова Сегодня, 15:56 1377 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube Разумков утверждает, что дебаты Зеленского с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский Кадр видео Радио НВ via YouTube

11 апреля на сайте BBC Украина было опубликовано интервью с политтехнологом Владимира Зеленского и спикером его предвыборного штаба Дмитрием Разумковым.

В частности, он дал оценку результатам первого тура выборов президента Украины, прокомментировал информацию о связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, сдачу анализов перед дебатами и сами дебаты с действующим президентом Петром Порошенко, а также рассказал о планах по урегулированию ситуации в Донбассе.

НВ собрало главные заявления Разумкова.

О результате в первом туре

Социсследования показывали схожие результаты - причем нам показывали и 32%.

Если убрать статистическую погрешность и налет схем, которые все же применялись, то мы получили плюс-минус так же, или, как мне кажется, немного недополучили.

Об Авакове и МВД

Это, наверное, одна из первых избирательных кампаний, где правоохранители заняли сбалансированную и равноудаленную позицию от всех политсил.

Я понимаю, что повлияло в том числе то, что не было представителей Народного фронта в этой избирательной гонке и у Авакова была такая "золотая карта".

О том, почему Зеленский до сих пор не представил своих кандидатов на высокие должности в государстве

Думаю, ждать этого осталось не так долго. Почему этого не произошло раньше? К сожалению, у нас есть примеры того, что люди, с которыми были переговоры, по непонятным причинам за короткий отрезок времени принимали решение поддержать действующего гаранта - например, стать заместителем секретаря СНБО. Я говорю о боевом офицере Кривоносе. Подобные ситуации были и с другими людьми, не имею права их называть.

О возможности того, что депутаты Рады не поддержат инициатив Зеленского-президента

Пока парламент не перестроится и не поймет, что он должен работать не на президента, а на общество, у нас будут проблемы. Но, думаю, что в ближайшем будущем мы сможем с ними побороться.

Мы внесем законопроекты, которые позволят всех уравнять перед законом: о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, закон об импичменте, отзыве депутатов.

Вопрос в том, легко ли будет народным депутатам объяснить, почему они не хотят быть равными с гражданами Украины... Если не проголосуют эти, значит, другие проголосуют...

Об адвокате Игоря Коломойского Андрее Богдане

Ключевых позиций у Андрея Богдана в штабе [нет]... - говорили, что он начальник штаба, но эту должность занимает Иван Баканов. По компетенции и задачах Андрея Богдана лучше пусть он сам ответит.

Он долгое время общается с Владимиром (Зеленским - ред.). Помогал и по юридическим вопросам.

Куда он летает, я не знаю (в недавнем расследовании BIHUS info говорится, что Андрей Богдан чуть ли не ежемесячно летает в Израиль, где может получать указания от олигарха Игоря Коломойского для штаба Зеленского - ред.).

О Коломойском

В ответ на вопрос, звонил ли Коломойский кому-то в штабе Зеленского, чтобы поздравить с результатами первого тура:

Мне точно нет. Не знаю, может кого-то и набирал, но, насколько мне известно, нет.

Об автомобиле, на котором ездит Зеленский, который связывают с Коломойским:

Это машина, предоставленная службой безопасности, с которой у Зеленского сейчас есть контракт. Мы не проверяем номера машины - это не наше дело. Есть люди, которые отвечают за безопасность, - к сожалению, мы вынуждены сегодня делать это, ведь было много угроз в адрес Зеленского. Это старая история - нас обвиняли, что охрана как-то связана с Коломойским, поэтому Коломойский имеет влияние на Зеленского. Это глупость. Ведь, скажем, Петра Алексеевича сегодня охраняет охрана, которая в свое время работала с Януковичем.

Об анализах

Техническая ошибка имела место, нельзя этого отрицать. ... Результаты анализов отправили в Испанию, откуда ждем ответа.

Не готов ответить, какие биоматериалы собирались. Думаю, лаборатория лучше разбирается, и собрала тот материал, который требуется для ответа на все вопросы.

О дебатах

Планируем так, как это предусмотрено действующим законодательством - последняя пятница перед днем тишины, 19 апреля. Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них. Они состоятся на стадионе. Думаю, что дебаты правильно было бы провести сначала в формате отчета: что было сделано за пять лет.

Об урегулировании конфликта на Донбассе

Прекратить огонь на линии разграничения - это первый пункт Минских соглашений. Речь идет о том, что нужно приложить максимум усилий, чтобы действительно прекратился огонь. Никто же не говорит, что мы не должны отвечать на огонь и провокации противника.

Минск можно по-разному оценивать, но проблема в том, что ему нет альтернативы... и много санкций привязано именно к Минским соглашениям. Если попытаться их трансформировать, то надо делать это очень аккуратно, чтобы не дать возможности РФ выйти из-под давления санкций.

Это вопрос дипломатии..., где есть три вектора давления на РФ. Первый - "нормандский формат" и его продолжение - Минск. Второй - это Соединенные Штаты, которые давят на Россию, чтобы принудить ее к миру. И третий - Великобритания, которая после событий в Солсбери заняла более жесткую позицию в отношении РФ. Поэтому позиция Зеленского - объединить все эти три вектора, чтобы более консолидировано давить на РФ.

Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно. Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу.



Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), так же как и своих людей...

О Медведчуке

Он был назначен как человек, отвечающий за обмен заложниками. С декабря 2017 года больших обменов, по крайней мере публичных, мы не видели. Никаких контактов с Медведчуком команда не ведет.