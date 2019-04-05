Дебаты: Аваков заявил, что обмен Зеленского и Порошенко видеороликами незаконный 5 апреля, 10:43 2602 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Право на владу/Facebook Аваков отметил, что итоги первого тура выборов еще не подвели Скриншот с видео Право на владу/Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что обмен видеороликами о дебатах кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко является незаконным.

Об этом он сказал во время программы Право на владу на телеканале 1+1, заявив, что это является нарушением избирательного законодательства.

По словам Авакова, публикацию данных видео можно расценивать как агитацию, ведь официальных результатов первого тура президентских выборов все еще нет и их итоги пока не подведены.

"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал главы МВД.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

При этом он также озвучил ряд условий, среди которых извинения от его оппонента и медицинская экспертиза.

В свою очередь Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.