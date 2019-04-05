Дебаты: Аваков заявил, что обмен Зеленского и Порошенко видеороликами незаконный
Министр внутренних
дел Арсен Аваков считает, что обмен видеороликами о дебатах кандидатами в
президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко является незаконным.
Об этом он сказал во время программы Право на владу на телеканале 1+1, заявив, что это является нарушением избирательного законодательства.
По словам Авакова, публикацию данных видео можно расценивать как агитацию, ведь официальных результатов первого тура президентских выборов все еще нет и их итоги пока не подведены.
"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал главы МВД.
Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
При этом он также озвучил ряд условий, среди которых извинения от его оппонента и медицинская экспертиза.
В свою очередь Порошенко согласился на предложение Зеленского.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.