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Спецтема: Выборы президента Украины

Дебаты: Аваков заявил, что обмен Зеленского и Порошенко видеороликами незаконный

5 апреля, 10:43
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Дебаты: Аваков заявил, что обмен Зеленского и Порошенко видеороликами незаконный - фото

Скриншот с видео Право на владу/Facebook

Аваков отметил, что итоги первого тура выборов еще не подвели

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что обмен видеороликами о дебатах кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко является незаконным.

Об этом он сказал во время программы Право на владу на телеканале 1+1, заявив, что это является нарушением избирательного законодательства.

По словам Авакова, публикацию данных видео можно расценивать как агитацию, ведь официальных результатов первого тура президентских выборов все еще нет и их итоги пока не подведены.

"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал главы МВД.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

При этом он также озвучил ряд условий, среди которых извинения от его оппонента и медицинская экспертиза.

В свою очередь Порошенко согласился на предложение Зеленского. 

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019 Агитация Дебаты Арсен Аваков

Спецтема   Выборы президента Украины

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