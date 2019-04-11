Дебатов по телемосту между Порошенко и Зеленским не будет - Аласания Вчера, 20:23 1025 Цей матеріал також доступний українською НВ Зураб Аласания НВ

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что телемоста в прямом эфире Суспільного между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не будет.

Об этом сообщает theБабель.

“Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно”, - заявил Аласания.

По его словам, команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студии Суспільного, потому что “они не заинтересованы в дебатах”.

Ранее, в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире.

Действующий президент Петр Порошенко ждет шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 для проведения дебатов.

В то же время Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты о проведении дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского - на 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.