«Дружба с Зеленским значения не имеет». Почему дело Баканова — тайна и что с СБУшниками, подозреваемыми в госизмене — Вениславский 29 марта, 21:49 Эксклюзив NV Федор Вениславский рассказал, что повестку также получил один из нардепов (Фото:Верховная Рада Украины)

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Radio NV рассказал, почему дело бывшего главы СБУ Ивана Баканова — государственная тайна, что с другими делами представителей этого же ведомства, подозреваемых в госизмене, а также о том, каким должен быть трибунал для военных преступников.

— Вы недавно говорили о том, что Иван Баканов в Украине, находится по своему месту жительства в центре государства. И при этом вы отметили, что служебная проверка деятельности Баканова в должности главы Службы безопасности уже проведена, но ее результаты содержат государственную тайну. Вы догадываетесь об этом или вы об этом точно знаете?

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— На закрытом заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которое рассматривало вопрос, содержащий информацию с ограниченным доступом, действующий глава СБУ Василий Васильевич Малюк отвечал на вопросы, которые ему задавали члены Комитета от разных политических партий в отношении Баканова. Он дал нам исчерпывающую информацию о результатах.

Но в связи с тем, что информация содержит государственную тайну или другю охраняемую законом тайну, мы ее распространять не можем. Я думаю, что пройдет некоторое время и об этом будет сообщено соответствующими органами, которые могут это делать.

Относительно места пребывания господина Баканова: также был задан конкретный вопрос Малюку. Малюк на него тоже конкретно ответил, что господин Баканов находится недалеко от столицы — там, где он проживает.

— Это ваше общение с Малюком когда произошло?