Государственное бюро расследований в пятницу, 11 июля, проводит обыски у бывшего вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова по делу о вероятном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко, сообщает Украинская правда .

По данным издания, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 миллионов гривен якобы на закупку удобрений в Беларуси.

Собеседник УП в правоохранительных органах утверждает, что способствовать Шевченко в реализации этого замысла мог Кубраков.

Реклама

По информации УП, Кубраков является обличителем по делу в отношении министра национального единства Украины Алексея Чернышева.

Антиукраинская деятельность нардепа Евгения Шевченко антиукраинская деятельность

7 ноября 2024 года нардеп Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры со страной-агрессором Россией. Также Шевченко заявил, что «нужно заканчивать с политическими преследованиями» нардепов.

14 ноября нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри Украины.

13 июня Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении в госизмене в условиях военного положения нардепу Шевченко.

По данным досудебного расследования, после 24 февраля 2022 года нардеп записывал программы на своих каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, и этот контент позже распространяли российские пропагандистские СМИ.

Читайте также: Суд оставил под стражей нардепа Шевченко еще на два месяца

Шевченко, в частности, утверждал, что украинская власть не может удержать территории и достичь мира, а также распространял мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией. Он также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и местным диктатором Лукашенко. После этого нардеп распространял фейки об «отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси».

Евгений Шевченко был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Слуга народа в одномандатном избирательном округе № 76 (Запорожская область) как беспартийный. До 2021 года он входил во фракцию этой политсилы.