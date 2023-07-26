ГБР сообщило экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу о подозрении в госизмене

26 июля, 11:02
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Вадим Рабинович (Фото:Вадим Рабинович/Facebook)

Вадим Рабинович (Фото:Вадим Рабинович/Facebook)

Государственное бюро расследований сообщило бывшему нардепу от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Вадиму Рабиновичу о подозрении в государственной измене.

Об этом ГБР заявило в среду, 26 июля.

По данным правоохранителей, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропаганду. Заявления экс-нардепа в многочисленных выступлениях и интервью были «манипулятивные и несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины».

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«Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — заявили в ГБР.

Вадим Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и соратником прокремлевского политика Виктора Медведчука. С начала полномасштабной войны РФ против Украины находится за границей. 3 ноября 2022-го Рабиновича лишили депутатского мандата.

В июле прошлого года нардеп Сергей Власенко опубликовал в Facebook копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины — там был и Рабинович. В интервью NV секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно подтвердил эту информацию.

24 июля 2023-го о подозрении в госизмене сообщили депутату от ОПЗЖ Александру Пономареву, на следующий день — экс-нардепу Евгению Мураеву.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Государственная измена Вадим Рабинович Государственное бюро расследований (ГБР) ОПЗЖ

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