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"Дблы блдь": Добкин послал власть РФ на три буквы после включения в санкционный список

Сегодня, 22:45
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Михаил Добкин

Известный пророссийскими взглядами народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин нецензурно высказался в адрес властей РФ. 

Так он отреагировал на включение себя в новый санкционный список, опубликованный правительством России.

"Внести в список всех, кто голосовал за исключение (нардепа Юрия) Бойко и (нардепа Сергея) Левочкина из фракции ОБ (Оппозиционный блок) в ВР, и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы на***р со своими санкциями! Дблы блдь!" - написал Добкин в ответе к твиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором тот заявил о расширении санкций.

Как сообщалось, 25 РФ расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.

Теги:   Санкции Михаил Добкин Россия

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