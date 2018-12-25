"Дблы блдь": Добкин послал власть РФ на три буквы после включения в санкционный список Сегодня, 22:45 1425 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео NewsOne Михаил Добкин

Известный пророссийскими взглядами народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин нецензурно высказался в адрес властей РФ.

Так он отреагировал на включение себя в новый санкционный список, опубликованный правительством России.

"Внести в список всех, кто голосовал за исключение (нардепа Юрия) Бойко и (нардепа Сергея) Левочкина из фракции ОБ (Оппозиционный блок) в ВР, и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы на***р со своими санкциями! Дблы блдь!" - написал Добкин в ответе к твиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором тот заявил о расширении санкций.

Как сообщалось, 25 РФ расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.