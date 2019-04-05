"Даже без кандидатов": Аласания заявил, что дебаты состоятся 19 апреля 5 апреля, 11:10 2039 Цей матеріал також доступний українською Зураб Аласания/Facebook НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля, заявил Аласания Зураб Аласания/Facebook

Национальная общественная телерадиокомпания обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля.

Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания, сообщает Интерфакс-Украина.



"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", - сказал Аласания.

Он пояснил, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов.

"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", - заявил он.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.