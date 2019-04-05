"Даже без кандидатов": Аласания заявил, что дебаты состоятся 19 апреля
Национальная общественная телерадиокомпания обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля.
Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания, сообщает Интерфакс-Украина.
"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", - сказал Аласания.
Он пояснил, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов.
"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", - заявил он.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.
Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.