Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

"Даже без кандидатов": Аласания заявил, что дебаты состоятся 19 апреля

5 апреля, 11:10
2039
Цей матеріал також доступний українською
"Даже без кандидатов": Аласания заявил, что дебаты состоятся 19 апреля - фото

Зураб Аласания/Facebook

НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля, заявил Аласания

Национальная общественная телерадиокомпания  обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля.

Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания, сообщает Интерфакс-Украина.

"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", - сказал Аласания.

Он пояснил, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов.

"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", - заявил он.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. 

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Дебаты Зураб Аласания

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 20:37

img
Порошенко объявил о намерении существенно изменить команду
Футбол

Вчера, 22:44

img
Зинченко получил шанс выиграть еще один трофей с Манчестер Сити
Политика

Сегодня, 19:45

img
Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14 апреля на Олимпийском

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43495
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22120
Политика

Вчера, 22:53

img
Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него
12206