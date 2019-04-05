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Спецтема: Выборы президента Украины

Даю 24 часа. Геращенко потребовала от Зеленского извиниться перед людьми с синдромом Дауна

5 апреля, 16:56
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Даю 24 часа. Геращенко потребовала от Зеленского извиниться перед людьми с синдромом Дауна - фото

пресс-служба президента Украины

Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться за употребление в сериале Слуга народа-3  слов "дебилы", "олигофрены" и "дауны" в оскорбительном контексте.

Видео с соответствующим требование Геращенко опубликовала в Facebook.

По словам Геращенко, в Украине прошла большая работа по внедрению инклюзивного образования, идет борьба за права детей с особыми потребностями на трудоустройство и на самореализацию.

"Европа - это в первую очередь уважение к правам человека, уважение к другим и иным людям", - сказала она.

"В своем сериале "Слуга народа" кандидат В. Зеленский унижает большую часть украинцев, называет людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне", - отметила она.

Вице-спикер заявила, что есть открытое письмо от родителей "детей солнца" с требованием публично извиниться и она присоединяется к этим требованиям.

"Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной сексуальной ориентации, запускать сексистские шутки, издеваться над иными", - сказала Геращенко.

По словам Геращенко, она против раскола страны и общества, против языка ненависти и неуважения к людям с особыми потребностями, а выступает за толерантное европейское общество.

"Признать ошибку и извиниться - это не страшно. Это правильно. Я выражаю свою солидарность всем родителям детей с аутизмом, с синдромом Дауна, людям с особыми потребностями, с проблемами дикции, людям иной сексуальной ориентации, различным гражданам Украины, потому что мы все - равны, хотя и разные", - заявила политик.

"И жду, что у господина Зеленского хватит мужества и такта - вырезать оскорбительные слова из сериала и реприз на своих концертах и ​​извиниться перед всеми людьми с проблемами, над которыми он издевался все эти годы...", - добавила Геращенко.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта.

По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Синдром Дауна Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Ирина Геращенко

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