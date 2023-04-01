«Последний бастион Кремля». УПЦ МП более лицемерна и политтехнологична, чем 90% украинских партий — интервью NV с Давыдюком
Верующие УПЦ МП, которую обвиняют в связях с Москвой, блокируют вход в церковь на территории Киево-Печерской Лавры (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Украинская православная церковь (Московского патриархата) более лицемерна и политтехнологична, чем 90% украинских партий, считает политолог Николай Давыдюк.
Он убежден, что они готовы устроить провокации против себя, чтобы потом выглядеть мучениками, преследуемыми. А все потому, уверяет Давыдюк, что их консультирует и руководит ими ФСБ России.
По словам политолога, православные олигархи бегают по Киеву в поисках пиарщиков, политтехнологов, медиа — всех, кто готов поддержать УПЦ МП.
Что будет с «последним бастионом Кремля» в Украине Давыдюк рассказал в интервью Radio NV.