«Последний бастион Кремля». УПЦ МП более лицемерна и политтехнологична, чем 90% украинских партий — интервью NV с Давыдюком 1 апреля, 19:13 Эксклюзив NV Верующие УПЦ МП, которую обвиняют в связях с Москвой, блокируют вход в церковь на территории Киево-Печерской Лавры (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинская православная церковь (Московского патриархата) более лицемерна и политтехнологична, чем 90% украинских партий, считает политолог Николай Давыдюк.

Он убежден, что они готовы устроить провокации против себя, чтобы потом выглядеть мучениками, преследуемыми. А все потому, уверяет Давыдюк, что их консультирует и руководит ими ФСБ России.

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По словам политолога, православные олигархи бегают по Киеву в поисках пиарщиков, политтехнологов, медиа — всех, кто готов поддержать УПЦ МП.

Что будет с «последним бастионом Кремля» в Украине Давыдюк рассказал в интервью Radio NV.