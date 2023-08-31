«Рада управляется телефоном из ОП». Давыдюк — о коррупции во время войны, показушном шаге Зеленского и выборах в 2024 году. Интервью 31 августа, 16:07 NV Премиум Николай Давыдюк, политолог (Фото:Mykola Davydiuk / Facebook)

Политолог Николай Давыдюк и ведущая Власта Лазур в эфире Radio NV обсудили перспективу проведения выборов в 2024 году и предложение президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене.

— Зеленский во время своего последнего интервью, на мой взгляд, продемонстрировал, по крайней мере, незаинтересованность в том, чтобы проводить выборы. Он сказал, что все же идет война, на это надо много денег. Мол, нужны миллиарды и наблюдатели в окопах. У нас нет возможностей провести выборы. Кажется, вопрос должен был исчерпаться, но слово берет сенатор США Линдси Грэм от республиканской партии. Он в твиттере написал заявление, где призвал всех международных партнеров предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году. И именно этот сенатор недавно был в Киеве и также заявлял, что парламентские и президентские выборы должны состояться несмотря на войну. Почему в Вашингтоне так заинтересованы в проведении выборов? Или это только персональное мнение Грэма и официальный Вашингтон его вообще никак не поддерживает? Или как нам вообще трактовать эти сигналы?

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— Украинские власти на самом деле дали сигналы, что может проводить выборы и готовы проводить выборы, когда тайно на стол положили папку выборов в 2023 году до конца года. И все поняли: если вы готовы провести в 2023 году, тогда уже не стесняйтесь, проводите в 2024 году, когда они должны быть.

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О парламентских должен был бы сказать Конституционный суд: они должны быть или в 2023, или в 2024 году? А президентские, несомненно, это март 2024 года.

Поскольку увидели, что начали играть в грязные трюки, готовя выборы, пока все воюют, сказали «окей, значит, у вас есть способность, то давайте их проводить». Потому что такого требования со стороны Штатов не было.

Я следил за этой историей. Сначала было несколько трампистов. Потом [президент ПАСЕ] Кокс заявил… Очень часто европейские политики на персональных встречах открещиваются от Кокса, что это его мнение. И это мнение было очень неуклюжее. Он сказал: «Если Турция провела во время землетрясения, то Украина должна провести во время войны».

Это даже не сравнение. Это сравнивать зеленое и длинное — совсем другие плоскости. Ну и уровень Кокса. ПАСЕ — это самая слабая парламентская объединенная надструктура, то есть это не был сильный орган, это не [президент Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен сказала, и не [канцлер Германии] Шольц, и никто из других лидеров. Поэтому это нагнеталось нашей властью.

Мы помним заявления [Председателя Верховной Рады] Стефанчука, который очень хотел стать главой Конституционного суда и выпрыгнуть из Верховной Рады, и уже плевал на все — и на Конституцию, и на закон: «Надо так, будет так. Надо — по-другому. Закон есть, но в Конституции не написано». Выглядело очень смешно. Вроде, «я плюю на закон, потому что это не упомянуто отдельно в Конституции». А для чего вы тогда принимаете законы? Вы, господин Стефанчук, сидели несколько лет, принимали законы. Не все конституционной нормой принимались. Мы на них плевать будем теперь?

Просто я боюсь, если этот человек пойдет в Конституционный суд, то примерно такие будут законы в Конституционном суде, потому что это будет просто политическая расплата за лояльность, за то, что он не был вторым человеком в государстве, хотя должен был бы. Вот это немножко пугает.

— Опасно быть вторым человеком в государстве.

— Ну… Есть люди, которые от этого получают удовольствие. А тут спикер просто перешел в роль лакейства и перетянул туда целый парламент. Для чего?