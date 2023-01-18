«Россия использует это время, чтобы убивать». Зеленский обратился к форуму в Давосе и призвал мир не медлить

18 января, 18:38
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Владимир Зеленский выступает в Давосе, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Владимир Зеленский выступает в Давосе, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения ко Всемирному экономическому форуме в швейцарском Давосе в среду, 18 января, призвал мир не медлить с решениями во время российской агрессии и полномасштабной войны против Украины.

«России понадобилось меньше 1 секунды, чтобы развязать войну. Миру понадобилось несколько дней, чтобы отреагировать первыми санкциями. Время, которое свободный мир использует для раздумий, страна-террорист использует, чтобы убивать», — напомнил глава государства.

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Он подчеркнул, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, мир сомневался, и продолжал сомневаться в 2022-году, когда страна-агрессор развязала полномасштабную войну. Зеленский сказал, что перед лицом российской агрессии мировому сообществу нужна скорость и решимость, в том числе в вопросах военной помощи Украине, привлечения России к ответственности и создания специального трибунала для российских военных преступников.

https://www.youtube.com/embed/hs2i2VZ-j7Y

В форуме в Давосе участвует первая леди Украины Елена Зеленская. 17 января она представила украинскую формулу мира из десяти пунктов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Давос Владимир Зеленский Война России против Украины

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