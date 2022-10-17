Арахамия рассказал о шагах Украины для прекращения поставок России иранских дронов
РФ использует иранские дроны для ударов по объектам гражданской инфраструктуры (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Киев пытается остановить поставки Тегераном беспилотников, которые российские войска используют для терактов против мирного населения Украины.
Об этом на фоне новых ударов по Киеву дронов-камикадзе Shahed-136 в понедельник, 17 октября, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
По его словам, соответствующая работа ведется по дипломатическим каналам.
«Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все существующие логистические коридоры», — заверил Арахамия у себя в Telegram-канале.
Войска РФ используют иранские дроны для ударов по объектам критическую инфраструктуру Украины.
Во время последней атаки беспилотников Shahed-136 на Киев были повреждены несколько зданий в Шевченковском районе столицы.
В результате удара по одному из жилых домов города под завалами оказались несколько человек.
Точное количество пострадавших среди мирного населения пока не известно.