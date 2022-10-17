Арахамия рассказал о шагах Украины для прекращения поставок России иранских дронов 17 октября, 11:38 РФ использует иранские дроны для ударов по объектам гражданской инфраструктуры (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев пытается остановить поставки Тегераном беспилотников, которые российские войска используют для терактов против мирного населения Украины.

Об этом на фоне новых ударов по Киеву дронов-камикадзе Shahed-136 в понедельник, 17 октября, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, соответствующая работа ведется по дипломатическим каналам.

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«Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все существующие логистические коридоры», — заверил Арахамия у себя в Telegram-канале.

Войска РФ используют иранские дроны для ударов по объектам критическую инфраструктуру Украины.

Во время последней атаки беспилотников Shahed-136 на Киев были повреждены несколько зданий в Шевченковском районе столицы.

В результате удара по одному из жилых домов города под завалами оказались несколько человек.

Точное количество пострадавших среди мирного населения пока не известно.