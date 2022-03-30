Арахамия назвал условия Украины для подписания мирного договора с РФ 30 марта, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия отметил, что вопрос ОРДЛО пока предметно не обсуждался (Фото:Александр Сенько/Facebook)

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, народный депутат от президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что мирный договор с Москвой не будет подписан, пока она не уберет свои войска с территорий, которые контролировались Киевом до 24 февраля 2022 года.



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«Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа», — пояснил нардеп в интервью РБК-Украина.

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Вопрос ОРДЛО, по его словам, делегации двух стран пока не обсуждали.

«Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем другим вопросам», — отметил Арахамия.

Украинская сторона в рамках мирных переговоров с РФ настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

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Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.



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