«Не ведитесь на слухи»: Арахамия рассказал, чем займется Венедиктова после увольнения 19 июля, 13:58 Давид Арахамия заявил, что опыт Ирины Венедиктовой «послужит государству на новом месте» (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Ирина Венедиктова, несмотря на увольнение с должности генпрокурора, остается важным членом команды президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал во вторник, 19 июля, у себя в Telegram-канале.

По словам Арахамии, опыт Венедиктовой «послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами».

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«Хочу напомнить всем, что Ирина в нашей команде с первых дней. В Офис генерального прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти», — добавил он.

Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.



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