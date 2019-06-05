Дать бой мажоритарным феодалам: Садовый сделал предложение Вакарчуку и Гриценко Вчера, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый/Facebook Садовый призвал Вакарчука и Гриценко дать бой «мажоритарным феодалам» Андрей Садовый/Facebook

Мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый призвал глав партий Голос Святослава Вакарчука и Гражданской позиции Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду.

У себя в Facebook он призвал Вакарчука и Гриценко дать бой «мажоритарным феодалам».



По словам Садового, Самопомич будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут «сильные бойцы».

Он призвал Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры Самопомочи на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это, предлагает поддержку кандидатур Голоса или Гражданской позиции в других округах.

К своему сообщению лидер Самопомочи прикрепил список кандидатов от объединения по мажоритарных округах.

По данным последних социологических опросов, партия Святослава Вакарчука Голос набирает 5,6% поддержки, у Гражданской позиции — 3,0%. Рейтинг Самопомочи менее 2%.