Заривная заявила, что уволилась с должности советника Ермака: СМИ узнали, чем она будет заниматься

Дарья Заривная 4 июля покинула должность советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которую занимала с 2020 года. Об этом она заявила в комментарии Детектору медиа.

«Я подтверждаю свое увольнение. Мой последний рабочий день был 4 июля», — сказала Заривная.

По информации источников Детектора медиа в Офисе президента, после освобождения Дарья Заривная продолжит работу над программой Bring Kids Back UA, которая объединяет усилия государственных структур, международных партнеров и общественных организаций для возвращения детей, незаконно вывезенных в Россию.

Кроме того, по данным другого источника издания, коммуникационное направление руководителя ОП Андрея Ермака сейчас курирует Алексей Ткачук.

Как отмечает Детектор медиа, Дарья Заривная с 2014 года была шеф-редактором онлайн-версии журнала LʼOfficiel Украина. В 2018 году она создала медиа о технологиях и бизнесе Vector, а также основала коммуникационное агентство Vector PR. Кроме этого, Заривная является основательницей благотворительной платформы Charitum. С 2023 года она занимает должность операционного директора гуманитарной инициативы Bring Kids Back UA.