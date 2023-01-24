Яиц по 17 грн в контракте Минобороны нет — глава комитета Рады 24 января, 00:51 Александр Завитневич (Фото:Олександр Завітневич/Facebook)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что информация о завышенной стоимости некоторых продуктов для ВСУ в закупках Министерства обороны не соответствует действительности.

Ранее основатель проекта Наші гроші Юрий Николов в статье на ZN.ua сообщил, что Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, а розничная цена в магазине сейчас около 7 грн за штуку.



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«То, на что все обратили внимание, уже мемы пошли… об этих куриных яйцах. Мы все смотрели [на заседании комитета с участием министра Алексея Резникова] контракт и та цифра, которая была указана [в СМИ], не соответствует действительности. Поэтому говорить, что у нас куриные яйца покупают в два-три раза дороже, чем на рынке, неправильно. В контракте совсем другая цифра… Сопоставлять то, что показали журналисты, — пусть это уже делает экспертиза», — сказал Завитневич в эфире телемарафона.

По мнению народного депутата, спешить с кадровыми решениями сейчас не нужно: «Когда уже будут выводы [НАБУ и других правоохранительных органов], когда дела будут направлены в суд, тогда можно будет говорить о кадровых решениях».

Ранее в НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».



Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».

