Буданов: У России больше военнопленных, потому что около 40% из них — гражданские

27 февраля, 22:01
Поделиться:
Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица.

«К сожалению, у них по числу военнопленных больше, чем у нас», — сказал Буданов в интервью Голосу Америки.

Он добавил, что 90% всех военнопленных россияне захватили в первый месяц, а также во время трагедии в Мариуполе, когда защитникам Азовстрали был дан приказ спасти жизнь личного состава и они были вынуждены сдаться в плен.

Видео дня

«Около 40% тех, кто держит заложники, являются гражданскими лицами. Просто гражданские. Поэтому, в принципе, ясно, что наше число меньше. Мы не берем в плен гражданских лиц. Там куча женщин, к сожалению, дети, всевозможные старости, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть», — сказал он.

Буданов уточнил, что Украина уже вернула около 2 000 человек из российского плена.

Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в январе 2023 года резко выросло количество обращений российских военных в проект Хочу жить о возможности добровольной сдачи в плен.

https://www.youtube.com/embed/mq_kZf0CT3Y
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пленные Кирилл Буданов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X