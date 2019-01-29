Дания призвала ЕС ввести санкции в отношении РФ за агрессию против Украины на море Сегодня, 10:56 234 Цей матеріал також доступний українською EPA Глава МИД Дании подчеркнул, что на агрессию РФ необходимо реагировать EPA

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Европейский союз ввести в отношении России новые санкции за ее агрессию против Украины на море.

Об этом он сказал во вторник, 29 января, перед встречей с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает агентство Reuters.

"Я считаю, что ЕС необходимо отреагировать на агрессивное поведение России", - подчеркнул Самуэльсен.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.