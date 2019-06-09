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Данилюк заявил о возможности оживить Минский формат

Сегодня, 12:20
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Данилюк заявил о возможности оживить Минский формат - фото

Александр Данилюк / Facebook

Глава СНБО Александр Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время съезда партии Слуга народа 9 июня заявил, что сейчас есть возможность оживить Минский формат.

«Сейчас есть возможность оживить Минский формат. Я понимаю, что сейчас выборы, но Минск вне выборов и политики, поэтому стоит сейчас дать общество то, что важно сейчас. Так, мир это важно, но дайте сейчас Минской группе отработать», — заявил Данилюк.

На вопрос обмена заложниками он ответил: «Да, это приоритетный вопрос для президента. Но он очень политизирован сейчас, не надо превращать это в публичный фарс».

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях относительно режима тишины в Донбассе норму «Не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил эти заявления с капитуляцией.

Теги:   Минские соглашения Александр Данилюк

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