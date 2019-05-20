Советник Зеленского анонсировал назначение главы АП
Глава Администрации президента Украины может быть представлен после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, заявил его советник Александр Данилюк.
Об этом он сказал в комментарии УП.
Он отметил, что соответствующее решение может быть озвучено после инаугурации.
Вместе с тем, Данилюк не ответил на вопрос о будущем главе АП.
Данилюк также подчеркнул, что не знает, какой будет его должность.
Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.