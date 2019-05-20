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Советник Зеленского анонсировал назначение главы АП

Сегодня, 10:23
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Советник Зеленского анонсировал назначение главы АП - фото

НВ

Данилюк не знает, какую должность займет сам

Глава Администрации президента Украины может быть представлен после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, заявил его советник Александр Данилюк.

Об этом он сказал в комментарии УП.

Он отметил, что соответствующее решение может быть озвучено после инаугурации.

Вместе с тем, Данилюк не ответил на вопрос о будущем главе АП.

Данилюк также подчеркнул, что не знает, какой будет его должность.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Теги:   Александр Данилюк Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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