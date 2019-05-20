Советник Зеленского анонсировал назначение главы АП Сегодня, 10:23 5592 Цей матеріал також доступний українською НВ Данилюк не знает, какую должность займет сам НВ

Глава Администрации президента Украины может быть представлен после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, заявил его советник Александр Данилюк.

Об этом он сказал в комментарии УП.

Он отметил, что соответствующее решение может быть озвучено после инаугурации.

Вместе с тем, Данилюк не ответил на вопрос о будущем главе АП.

Данилюк также подчеркнул, что не знает, какой будет его должность.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.