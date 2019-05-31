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Данилюк рассказал детали будущих переговоров с РФ

31 мая, 02:44
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Данилюк рассказал детали будущих переговоров с РФ - фото

Александр Данилюк/Facebook

Глава СНБО Александр Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией должны проводится только в Нормандском формате.

В эфире телеканала 1+1 Данилюк сообщил, что в данный момент прямые коммуникации с руководством РФ не ведутся.

«Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться», — заявил Данилюк.

Ранее Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран Нормандского формата может пройти в середине июля.

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Теги:   Нормандский формат Украина-Россия Россия СНБО Александр Данилюк

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