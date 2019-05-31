Данилюк рассказал детали будущих переговоров с РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией должны проводится только в Нормандском формате.
В эфире телеканала 1+1 Данилюк сообщил, что в данный момент прямые коммуникации с руководством РФ не ведутся.
«Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться», — заявил Данилюк.
Ранее Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран Нормандского формата может пройти в середине июля.