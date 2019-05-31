Данилюк рассказал детали будущих переговоров с РФ 31 мая, 02:44 Цей матеріал також доступний українською Александр Данилюк/Facebook Глава СНБО Александр Данилюк Александр Данилюк/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией должны проводится только в Нормандском формате.

В эфире телеканала 1+1 Данилюк сообщил, что в данный момент прямые коммуникации с руководством РФ не ведутся.



«Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться», — заявил Данилюк.

Ранее Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран Нормандского формата может пройти в середине июля.