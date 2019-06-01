Данилюк назвал последнее заседание СНБО «конструктивным взаимодействием» и раскрыл детали совещания Вчера, 16:54 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба АП 31 мая состоялось совещание СНБО пресс-служба АП

Секретарь СНБО Александр Данилюк поделился деталями совещания СНБО по вопросам энергетической безопасности, которое состоялась 31 мая.

Об этом он написал в своем Facebook.



По его словам, было обнаружено системные проблемы в сфере энергетики, которые «могут создать угрозу национальной безопасности».

Одним из решений стала выплата задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт в кратчайшие сроки.

«Вместе с тем, правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего — усиление безопасности шахтеров», — сказал Данилюк, добавив, что по инициативе президента будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте Лесная.

«Критическую ситуацию с функционированием предприятия Вода Донбасса правительство решит быстрее. Это — восстановление водоснабжения для более 100 тыс. наших граждан », — сообщил секретарь СНБО.

Также были оценены последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, который должен состояться 1 июля 2019.

«Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения», — заверил Данилюк.

Напоследок он добавил, что считает это совещания «примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур».

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский провел первое заседание СНБО, созванное из-за проблем в сфере энергетики.

Во время совещания обсудили проблемы угольной отрасли и риски внедрения новой модели рынка электроэнергии. Решение СНБО планируют принять через две недели.