Ближайшие месяцы станут решающими в войне РФ против Украины — Данилов

21 декабря, 14:05
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина очень активно готовится к тому, что ближайшие месяцы могут быть решающими в войне с РФ.

Как заявил в интервью Голосу Америки секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия не может победить Украину в открытом бою, поэтому будет идти до конца в своих террористических действиях.

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«Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. И мы готовимся очень активно к ближайшим месяца-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас Российская Федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы как можно меньше последствий было непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что Украина сегодня понимает все вызовы, максимально готовится к ним, однако также понимает, что очень необходима помощь международных партнеров.

По его словам, многие европейские страны изменили свое отношение к оказанию помощи Украине.

Ранее Данилов заявлял, что война закончится победой Украины, однако это произойдет не раньше весны-лета следующего года.

https://www.youtube.com/watch?v=uDyYAuY2ltk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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