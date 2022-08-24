Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года — Данилов

24 августа, 13:32
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина фактически готовилась к войне с декабря 2019 года.

«Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе», — сказал он в интервью Wyborcza.

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По его словам, Россия рассчитывала, что президент Украины Владимир Зеленский уедет.

«На это давили и наши западные партнеры. Президент Владимир Зеленский, однако, решил остаться в Киеве. Это стало возможным, потому что для него были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предупреждение о новой военной агрессии РФ привело бы к хаосу и обвалу экономики в Украине.

«Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, имена которых я не буду называть, — то с октября прошлого года я терял бы 7 миллиардов долларов в месяц, а в момент, когда россияне напали бы, они бы взяли нас за три дня», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=6awLTY565m8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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