«Иначе пойдет воевать без правительства». Данилов допускает остановку в войне, но только если это примет украинское общество 18 июня, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает паузу в войне РФ против Украины, но если это воспримет украинское общество. Иначе — «украинцы будут воевать без участия руководства страны».



Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.

По словам Данилова, для Украины конец войны — это возвращение всех территорий страны, а закончится она только тогда, когда последние войска РФ ее покинут, включая Крым и Донбасс.

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«Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства», — заявил секретарь СНБО.

На вопрос, как долго будет длится война, затянется ли она на месяцы или годы, Данилов сказал: «это вопрос, на который никто не может ответить». По его мнению, чтобы победить российских оккупантов на поле боя и как можно быстрее закончить войну, Украине должны предоставить необходимое оружие.

Данилов считает, что страна пока далека от завершения войны с Россией, ситуация на передовой напряженная и сложная.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад. По его словам, Киев обязательно вернет временно оккупированные Россией территории, но пока для этого недостаточно оружия — американский ленд-лиз, по его прогнозам, может заработать в конце лета или в начале осени.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение войск РФ на рубежи, которые они занимали до 24 февраля, будет «серьезной», но лишь частичной победой Украины.

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