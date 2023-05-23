Деоккупация Крыма станет ключом для безопасности Ближневосточного региона — Данилов

23 мая, 00:08
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что только деоккупация Крыма может гарантировать безопасность Ближневосточному региону.

«Вопрос безопасности всего Ближневосточного региона, безопасности судоходства и свободной торговли в Черном море не может быть решен без полной и безусловной деоккупации Крыма и статуса Севастополя как современной и мощной военно-морской базы Украины», — заявил Данилов.

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https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1660655138233524225
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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает сугубо военное контрнаступление.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины Ближний Восток

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