Нейтрализация таких людей, как Медведчук, была подготовкой к войне — Данилов

22 августа, 14:05
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нейтрализация таких людей как нардеп от запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук была подготовкой к войне.

«Чтобы вы понимали, это как раз и была подготовка к войне — нейтрализовать таких людей, как Медведчук, и не только его», — сказал он в интервью изданию Бабель.

По его словам, если сейчас посмотреть на решения СНБО накануне, то это было не что иное, как подготовка к войне.

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«Если бы мы не убрали российскую агентуру в информационном пространстве, то представьте, что бы нам с вами могли рассказать телеканалы Медведчука (или правильно назвать — РФ) до 24 февраля. Вешать лапшу на уши и рассказывать о „русском братском народе“? Что было бы, если бы люди, задействованные в схемах России, не подпадали бы под санкции СНБО? Просто нужно сделать анализ», — сказал он.

Данилов заявил, что «все хотят упрощенной процедуры».

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2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

  • незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;
  • разработки антиукраинского проекта Промінь;
  • помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

https://www.youtube.com/watch?v=WXtKqtDdO98
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Виктор Медведчук Алексей Данилов Война России против Украины

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