«И это мы еще даже не начинали». Данилов высмеял Путина, напомнив о работе западного оружия 11 июля, 12:31 Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что западное оружие, поставляемое украинской армии, уже меняет ход войны.

У себя в Twitter он напомнил, что в последнее время благодаря западному оружию российская армия лишилась командных пунктов, техники и складов боеприпасов.

«"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали», — написал Данилов.

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Таким образом он высмеял заявление кремлевского диктатора Владимира Путина, который на 134-й день войны против Украины сказал: «Мы всерьез еще ничего не начинали».

В течение 9 июля украинские силы уничтожили три склада боеприпасов оккупантов: в Чернобаевке, Харцизске и Кадиевке.



Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

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