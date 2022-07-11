«И это мы еще даже не начинали». Данилов высмеял Путина, напомнив о работе западного оружия

11 июля, 12:31
Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что западное оружие, поставляемое украинской армии, уже меняет ход войны.

У себя в Twitter он напомнил, что в последнее время благодаря западному оружию российская армия лишилась командных пунктов, техники и складов боеприпасов.

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«"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали», — написал Данилов.

Видео дня
Взрывная тактика. Как ВСУ уничтожают тыловые склады и базы оккупантов
https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1546412886037340162

Таким образом он высмеял заявление кремлевского диктатора Владимира Путина, который на 134-й день войны против Украины сказал: «Мы всерьез еще ничего не начинали».

https://www.youtube.com/embed/DcokB8ZbpzQ
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В течение 9 июля украинские силы уничтожили три склада боеприпасов оккупантов: в Чернобаевке, Харцизске и Кадиевке.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Оружие Алексей Данилов Война России против Украины

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