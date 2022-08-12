«Не знаю, что они там курят». Данилов прокомментировал взрывы на аэродроме в Крыму

12 августа, 09:34
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не знает причин взрывов на аэродроме вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму.

В интервью Радио НВ он сказал, что подтверждено уничтожение девяти самолетов, а также складов с боеприпасами и горючим.

«То, что произошло на полуострове… Что-то там произошло у них — повреждено большое количество самолетов, сгорели, взрывались их боеприпасы. Не знаю, что они там курят, что они там делают. Возможно, техника безопасности у них не на месте. Не знаю, что там происходило», — отметил Данилов.

Видео дня
Читайте также:
Минобороны Британии представило свои данные о потерях российских самолетов на аэродроме в Крыму

Он добавил, что по данным разведки одной из стран, «дополнительно шесть самолетов, которые сегодня не могут выполнять те полеты, которые они совершали с этого аэродрома».

https://www.youtube.com/embed/rDqnj_soDn4

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

Читайте также:
Удар по аэродрому в Крыму: Forbes подсчитал, сколько могли стоить уничтоженные российские самолеты

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым СНБО Аэродром Алексей Данилов Война России против Украины Новофедоровка

Эксклюзивы НВ

Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Крыс надо находить и травить» /
РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым
12 августа, 08:46
Политика
Роберт Таибби: «От вас зависит, каким будет психологический климат ваших отношений» (Фото:4masik/Depositphotos)
Пять простых советов. Как улучшить отношения и избавиться от частых ссор
Роберт Таибби
Билл Гейтс и Джефф Безос (Фото:gadgets360)
Тайна Гренландии /
Как глобальное потепление поможет Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу пересадить мир на электрокары
11 августа, 21:00
Инновации
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X