«Не знаю, что они там курят». Данилов прокомментировал взрывы на аэродроме в Крыму 12 августа, 09:34 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не знает причин взрывов на аэродроме вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму.

В интервью Радио НВ он сказал, что подтверждено уничтожение девяти самолетов, а также складов с боеприпасами и горючим.

«То, что произошло на полуострове… Что-то там произошло у них — повреждено большое количество самолетов, сгорели, взрывались их боеприпасы. Не знаю, что они там курят, что они там делают. Возможно, техника безопасности у них не на месте. Не знаю, что там происходило», — отметил Данилов.

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Он добавил, что по данным разведки одной из стран, «дополнительно шесть самолетов, которые сегодня не могут выполнять те полеты, которые они совершали с этого аэродрома».

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

Инфографика: НВ

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