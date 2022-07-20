«Давайте спокойно к этому относиться». Данилов считает, что отставки Баканова и Венедиктовой будут не последними

20 июля, 21:47
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что отставки Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой с должности главы СБУ и генпрокурора не будут последними.

«Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение», — сказал он в интервью 24 каналу.

Он сказал, что будут происходить определенные процессы, и добавил «это жизнь, она не может останавливаться».

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19 июля Верховная Рада поддержала отставку главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Отстраняя их от должности, президент Владимир Зеленский указывал на большое количество сотрудников СБУ и ОГПУ, перешедших на сторону оккупантов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Алексей Данилов

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