«У войны нет выходных». Данилов рассказал, ждать ли новой ракетной атаки РФ на Новый год

19 декабря, 11:58
Поделиться:
Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможный ракетный террор оккупационных войск РФ, заявил, что украинцы должны быть готовы ко всему.

В интервью Украинской правде он сказал, что период новогодних и рождественских праздников является сложным для Украины.

По словам секретаря СНБО, нельзя точно сказать, будет ли очередная атака оккупантов на Новый год, однако нужно быть готовым к потенциальной угрозе.

Видео дня

«У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нету вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему», — подчеркнул он.

Ранее в Воздушных силах заявляли, что ракетный террор со стороны РФ не обязательно может усилиться ближе к Новому году, поэтому не стоит привязывать действия оккупантов к конкретным датам.

https://www.youtube.com/watch?v=CuaJosL9xxc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Новый Год Алексей Данилов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X