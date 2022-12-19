«У войны нет выходных». Данилов рассказал, ждать ли новой ракетной атаки РФ на Новый год 19 декабря, 11:58 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможный ракетный террор оккупационных войск РФ, заявил, что украинцы должны быть готовы ко всему.

В интервью Украинской правде он сказал, что период новогодних и рождественских праздников является сложным для Украины.

По словам секретаря СНБО, нельзя точно сказать, будет ли очередная атака оккупантов на Новый год, однако нужно быть готовым к потенциальной угрозе.

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«У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нету вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему», — подчеркнул он.

Ранее в Воздушных силах заявляли, что ракетный террор со стороны РФ не обязательно может усилиться ближе к Новому году, поэтому не стоит привязывать действия оккупантов к конкретным датам.