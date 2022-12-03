«Россияне даже не представляют»: Данилов рассказал о тайной помощи для Украины

3 декабря, 10:05
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине оказывает помощь большое количество стран, однако не обо всем сообщается публично.

В эфире программы Є питання Данилов сообщил, что Россия и не подозревает о той помощи, которую Украина получает от своих партнеров.

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«Придет время, будет наша победа, и если страны примут решение и скажут, что готовы также публично говорить о своей помощи — это их право, право каждой страны, мы его уважаем. Главное, чтобы они нам помогали. Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы благодаря тому оружию, которое предоставляют нам наши партнеры», — отметил он.

Видео дня

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что некоторые страны оказывают Украине военную помощь непублично.

https://www.youtube.com/watch?v=PZZ4R5arCNw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   СНБО Военная помощь Алексей Данилов Война России против Украины

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