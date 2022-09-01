«Были шокированы». После ареста Медведчука деморализация российской агентуры в Украине была безумной — Данилов 1 сентября, 14:23 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после ареста народного депутата и сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука деморализация российской агентуры в Украине была безумной.

«Я могу сказать: после этого (ареста Медведчука — ред) деморализация агентуры была безумной. Они просто были здесь все в шоке и говорили: как? Самого Медведчука? Это же неприкосновенный человек, это кум Путина! Как вообще такое возможно?», — сказал он в интервью в эфире телеканала 1+1.

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Данилов добавил, что арест Медведчука — это тоже подготовка к войне.

По его словам, однопартиец Медведчука Юрий Бойко находится в Чехии.

«Там, где Вилкул (глава ВГА Кривого Рога — ред) сейчас, там горячо. Это позиция? Позиция. А где воду в Чехии пьют, где Бойко сейчас… в Карловых Варах. Это позиция? Будь он сейчас на месте Вилкула, тогда это так же была бы позиция. Война многих расставляет на свои места», — сказал он.

2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

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