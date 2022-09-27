Украина не перестанет обороняться даже в случае российского ядерного удара — Данилов

27 сентября, 23:02
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Аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия (Фото:Офис президента)

Аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия (Фото:Офис президента)

Украина продолжит обороняться от российской агрессии даже в случае ядерного удара России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

«Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую ​​дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска», — сказал он.

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Данилов добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и намерен в ближайшие дни ее обнародовать.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

https://www.youtube.com/embed/9Ps_gywVgbE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Ядерный шантаж Алексей Данилов

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