«Фундаментальная вещь». После освобождения ОРДЛО их жителям нужно будет с нами найти общий язык, а не нам с ними — Данилов 1 сентября, 13:40 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей их жителям нужно будет найти общий язык с Украиной, ее законами и правилами.

«Это фундаментальная вещь. Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим», — сказал он в программе VIP с Наталией Мосейчук.

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Данилов добавил, что «мир большой».

«Они могут поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Либо — в Якутию, либо — в Воркуту. Где их там еще ждут? — сказал он.

Число сторонников независимости в Украине достигло почти 100%. Это рекордные показатели за всю историю опросов.

Соответствующие данные опубликовала группа Рейтинг за 17−18 августа 2022 года.

97% украинцев на вопрос, если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение независимости Украины, ответили, что поддержали бы такую идею.

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