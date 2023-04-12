«Формула поражения известна». Если мир выберет позорный мир с РФ, получит войну с Четвертым рейхом — Данилов 12 апреля, 19:04 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег, что если мировое сообщество не добьется поражения России в войне против Украины, будет новая мировая война с российским Четвертым рейхом.

Он подчеркнул, что миру известна формула поражения.

«Формулу Победы Украины и демократии можно обсуждать, но формула поражения известна. История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза», — заявил он.

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Данилов сказал, что нельзя легитимизировать фашистскую власть РФ.

«Легитимизируйте фашистскую власть и возобновите business as usual с поставщиками Вермахта. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых — сотни невинных детей, разрушенные судьбы… и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах. В случае если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом», — добавил он.

Ранее Данилов заявлял, что сейчас мир продолжает бояться России, и это огромная ошибка. Государство-агрессор не хочет уступать захваченные территории и всеми средствами пытается убедить мировых лидеров склонять Украину к так называемым «мирным переговорам».