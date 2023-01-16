«Последний звоночек для россиян». Данилов прокомментировал назначение Герасимова командующим оккупационными войсками

16 января, 20:43
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Алексей Данилов (Фото:Черниговский областной ТЦК и СП/Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Черниговский областной ТЦК и СП/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине.

В эфире телемарафона Данилов напомнил, что Россия уже использовала в войне против Украины бойцов ЧВК Вагнер и кадыровцев, а сейчас их заменит российская армия.

«Сейчас идет на смену российская армия. Это дает нам основание говорить, что назначение Герасимова является так называемым последним звоночек. У них после этого уже не будет на кого менять, на кого списывать те поражения, которые обязательно состоятся на наших территориях. Поэтому они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться», — подчеркнул Данилов.

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11 января Минобороны России неожиданно открыто объявило о серьезных перестановках в командовании оккупационных войск РФ в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного всего три месяца назад, их возглавил Герасимов.

В Генштабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

https://www.youtube.com/embed/FTiLY5xjvuo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Оккупант Валерий Герасимов Алексей Данилов

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