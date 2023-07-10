«Вам нужно перестать заниматься ерундой». Данилов пригрозил авторам Будапештского меморандума статьей о госизмене

10 июля, 22:03
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что инициаторы Будапештского меморандума предлагают Украине идеи относительно гарантий безопасности. По его словам, это может закончиться для них статьей о госизмене.

«Я хочу обратить внимание, что люди, которые готовили меморандум в 1994 году, они и сейчас под ногами находятся в некоторых процессах и так же предлагают нам определенные вещи. Дорогие друзья, мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы, вам нужно прекратить заниматься этой ерундой», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Он добавил, что «может закончиться для них очень опасно», если они и дальше будут пытаться вести переговоры «за спинами украинского народа». Также Данилов пригрозил статьей 111 о госизмене.

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В момент обретения независимости Украина располагала третьим по размеру арсеналом ядерного оружия в мире. После подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Великобритания (позже к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности. На подписании присутствовали президент Украины Леонид Кучма, глава Кремля Борис Ельцин, британский премьер Джон Мейджор и глава Белого дома Билл Клинтон.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Будапештский меморандум Алексей Данилов

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