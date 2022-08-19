Данилов сделал заявление об освобождении Крыма и предложил предателям способ смягчить себе приговор 19 августа, 15:02 Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для Украины на повестке дня стоит демилитаризация и последующая деоккупация Крыма.

У себя в Twitter он написал, что местные коллаборанты могут смягчить себе приговор, если сдадут российские военные объекты на оккупированном полуострове.

«Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о военных объектах и технике на территории АРК», — отметил Данилов, прикрепив к сообщению ссылку на Telegram-канал СБУ.

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По его словам, цель Украины — только полная деоккупация до границ 1991 года, так как любой территориальный компромисс с Кремлем — «это война, отложенная на будущее».

«Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому «колосу на глиняных ногах», — подчеркнул секретарь СНБО.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщали о взрывах возле аэродрома Бельбек.



Инфографика: НВ

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