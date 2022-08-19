Данилов сделал заявление об освобождении Крыма и предложил предателям способ смягчить себе приговор

19 августа, 15:02
Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для Украины на повестке дня стоит демилитаризация и последующая деоккупация Крыма.

У себя в Twitter он написал, что местные коллаборанты могут смягчить себе приговор, если сдадут российские военные объекты на оккупированном полуострове.

«Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о военных объектах и технике на территории АРК», — отметил Данилов, прикрепив к сообщению ссылку на Telegram-канал СБУ.

Видео дня

Читайте также:

Российский истребитель Су-30СМ на аэродроме Бельбек, 2019 год (Фото:Миноброны РФ) Бельбек — новая цель «хлопков» в Крыму? Что известно о взрывах в районе аэродрома и почему эта база так важна для авиации РФ

По его словам, цель Украины — только полная деоккупация до границ 1991 года, так как любой территориальный компромисс с Кремлем — «это война, отложенная на будущее».

«Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому «колосу на глиняных ногах», — подчеркнул секретарь СНБО.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1560249135038693380

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщали о взрывах возле аэродрома Бельбек.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X