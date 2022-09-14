«Антиолигархический закон уже заработал». Олигархи сейчас не оказывают влияния на украинскую политику — Данилов 14 сентября, 15:48 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас олигархи не оказывают влияния на украинскую политику.

«Сейчас олигархические кланы не оказывают влияния на украинскую политику, в результате они теряют влияние на страну. Я не знаю, что будет в будущем, но я хотел бы, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам», — сказал он в интервью Wirtualna Polska.

Видео дня

По его словам, война усложняет работу над реестром олигархов.

«Мы не контролируем часть нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, на мой взгляд, антиолигархический закон уже заработал. Мы видим, что олигархи делают шаги, чтобы не попасть в реестр», – сказал он.

Данилов заявил, что вместо олигархов должны быть бизнесмены, создающие рабочие места.

"Именно система позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из незагороженного огорода. У нас заборов не было, поэтому эту капусту могли есть все», — сказал он.

2 июня 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Он также предлагал вынести законопроект на всеукраинский референдум, если парламент провалит голосования за документ.

Согласно законопроекту, решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также будет вести реестр олигархов. Им запретят делать взносы для поддержки политических партий и покупать объекты большой приватизации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.